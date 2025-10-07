الكرملين: تسليم صواريخ "توماهوك" إلى كييف تصعيد خطير

موسكو- (د ب أ)

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن موقف روسيا حيال تسليم صواريخ "توماهوك" إلى كييف، أوضحه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حيث سيكون تصعيدا خطيرا لكنه لن يكون قادرا على تغيير الوضع بالنسبة لكييف.

وأضاف بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال بهذا الخصوص، "بما يخص موقف موسكو، فقد أوضحه الرئيس بوتين بشكل لا يقبل التأويل، خلال منتدى نادي فالداي للحوار، وقد تمت هناك تسمية الأشياء بمسمياتها، ستكون هذه جولة تصعيد خطيرة، وفي الوقت نفسه، لن تغير الوضع الميداني على الجبهات بالنسبة لنظام كييف"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال بيسكوف إن الكرملين يعتقد أن من الضروري انتظار تصريحات أوضح من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن توريد صواريخ "توماهوك" إلى كييف.

وأردف بيسكوف: "نحن ندرك أننا بحاجة إلى انتظار بيانات أكثر وضوحا، إذا صدرت، أكرر مرة أخرى".

وأضاف بيسكوف: "الدبلوماسيون في البلدين يقومون بعملهم، يقومون بعملهم كما يجب، يعملون كثيرا، رغم أن مستوى الحوار بين الهيئات الدبلوماسية (روسيا والولايات المتحدة) لا يزال ضعيفا".

وقال بيسكوف: "للأسف، لم بتم اتخاذ أي خطوات جادة، لم نتمكن من اتخاذها، وثمة جمود كبير في الأزمة الحالية التي تواجه العلاقات الثنائية".

وأكد بوتين، أول أمس الأحد، أن توريد صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا، سيقوض التوجهات الإيجابية التي برزت في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.