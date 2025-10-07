إعلان

الطيران الإسرائيلي المُسيّر يحلق على علو منخفض فوق بيروت وضواحيها

كتب : مصراوي

10:03 ص 07/10/2025

طائرة مسيرة إسرائيلية

بيروت- (د ب أ)

يحلق الطيران المُسيّر الإسرائيلي منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الثلاثاء على علو منخفض فوق بيروت وضواحيها .

وأشارت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، إلى تسجيل تحليق للطيران الإسرائيلي المُسيّر، في أجواء قرى ساحل الزهراني، على مستويات منخفضة وفي شكل مكثف.

وتشن إسرائيل غارات على جنوب لبنان وشرقه، وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، كما لا تزال قواتها موجودة في خمس نقاط بجنوب لبنان.

الطيران المُسيّر الإسرائيلي بيروت الطيران الإسرائيلي

