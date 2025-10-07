نتنياهو: الصواريخ الإيرانية يمكن أن تصل إلى الولايات المتحدة



وكالات

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الصواريخ التي تنتجها إيران يمكن أن تصل إلى الولايات المتحدة في المستقبل.

قال نتنياهو في مقابلة مع بودكاست للصحفي اليهودي الأمريكي بن شابيرو: "من حاول تطوير صواريخ باليستية نووية عابرة للقارات لتهديد مدنكم كانت إيران لقد دمرنا هذه الخطة بمساعدة ترامب".

أضاف: "تقوم إيران بتطوير صواريخ يبلغ مداها 8000 كيلومتر أضف 3000 أخرى، وهي توجه نواياها النووية إلى نيويورك وواشنطن وبوسطن وميامي - وحتى مار إيه لاغو. أنت لا تريد أن تكون تحت مرمى نيران نووية للأشخاص الذين يصرخون الموت لأمريكا، منعت إسرائيل ذلك".

وقال نائب مسؤول التفتيش بمقر خاتم الأنبياء العسكري المركزي محمد جعفر أسدي الأربعاء الماضي: "صواريخنا ستصل إلى المدى الذي تحتاج إليه".

وأشار إلى أن قوة ومدى الصواريخ الإيرانية جعلت الحرب التي بدأتها إسرائيل في يونيو تستمر 12 يوما فقط، وفقا لروسيا اليوم.

ويصل مدى الصواريخ الإيرانية إلى ألفي كيلومتر، وهو المدى الذي حددته إيران لنفسها.

وقال مسؤولون في الماضي، إن هذا المدى كاف لحماية البلاد لأنه يمكن أن يغطي المسافة إلى إسرائيل.