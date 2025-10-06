قائد إسرائيلي سابق: الصراع لن ينتهي في غزة إلا بحل الدولتين

طالب القائد السابق لسلاح البحرية الإسرائيلي عامي إيالون، بحل الدولتين من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة بشكل نهائي مؤكدًا:"الصراع لن ينتهي إلا من خلال حل الدولتين".

وقال القائد الإسرائيلي السابق، في حوار مع مجلة فورين أفيرز والذي نقلته قناة الجزيرة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقي أشهرا ليدرك أن الضغط هو اللغة التي يفهمها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ونوه إيالون، إلى أن الضباط الإسرائيليين يعرفون حدود القوة العسكرية، لذلك يدركون قيمة خطة ترامب لإنهاء حرب غزة ولن يضحوا بها.

وفي ذات السياق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، على أهمية إنهاء الحرب في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى، والسجناء الفلسطينيين.

وقال أولمرت في تصريحات لقناة الجزيرة، إن نتنياهو متأثر بشكل كبير بمواقف الشركاء السياسيين في حكومته، مؤكدًا أن ترامب ضغط بشكل كبير على نتنياهو من أجل المشاركة في مفاوضات شرم الشيخ.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إلى أنه لم يكن ضد الحرب في غزة التي تسببت فيها حركة المقاومة الإسلامية حماس، لكن بعد مرور عامين حان الوقت لإنهائها.

وكانت بدأت محادثات غير مباشرة بين المفاوضين الإسرائيليين والفلسطينيين بمدينة شرم الشيخ المصرية، لتهيئة الأوضاع الميدانية للإفراج عن المحتجزين والأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووفقًا لقناة القاهرة الإخبارية، يعمل المفاوضون على التوصل إلى اتفاق نهائي بناء على خطة الرئيس الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة.