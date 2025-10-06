إعلان

البيت الأبيض يهاجم الديمقراطيين: "ترامب لن يخضع لمطالبكم"

كتب-عبدالله محمود:

10:24 م 06/10/2025

كارولين ليفيت متحدثة البيت الأبيض

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن الإغلاق الحكومي مستمر لليوم السادس جراء ألاعيب الديمقراطيين السياسية، موضحة: "أن الديمقراطيون يتعمدون إغلاق الحكومة وملايين الموظفين الفيدراليين يعانون بسبب ذلك".

وشددت ليفيت في تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، أنه يجب إنهاء جنون الديمقراطيين والتصويت اليوم على مشروع قانون التمويل لإنهاء الإغلاق الحكومي.

وأكدت المتحدثة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجري اتصالات لحمل الديمقراطيين على التصويت لإنهاء الإغلاق الحكومي.

وأشارت إلى أن ترامب والحزب الجمهوري لن يخضعا لمطالب الديمقراطيين، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي يعتقد أنه لا ينبغي التفاوض على أي شيء مع الديمقراطيين قبل إنهاء الإغلاق الحكومي.

