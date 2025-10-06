إعلان

جيش الاحتلال يعلن استهدافه مواقع لقوة رضوان التابعة لحزب الله في لبنان

كتب : مصراوي

03:14 م 06/10/2025

سلاح الجو الاسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذه غارات جوية في وادي البقاع شرقي لبنان، مستهدفاً عدة معسكرات عسكرية تابعة لحزب الله، حيث كان عناصرها يتجمعون.

وأضاف الجيش أن قوة رضوان النخبوية التابعة للحزب استخدمت مواقع حزب الله للتدريب والتخطيط لهجمات ضد إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي.

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أن "إن قيام إرهابيي حزب الله بتخزين الأسلحة وإجراء تدريبات عسكرية ضد دولة إسرائيل يُشكل انتهاكاً صارخاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وتهديداً لدولة إسرائيل".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية حزب الله إسرائيل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالأسعار.. طرح تطعيم الإنفلونزا الموسمية في مراكز "فاكسيرا"
عيار 24 يسجل 6000 جنيه لأول مرة في مصرالذهب عند قمة تاريخية..
مواد كحولية.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سيارة "الفعل الفاضح" بالمحور
لا سلام دون دولة فلسطينية وجيش مصر لا يهاب التحدي.. 5 رسائل من السيسي في ذكرى نصر أكتوبر