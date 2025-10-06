جيش الاحتلال يعلن استهدافه مواقع لقوة رضوان التابعة لحزب الله في لبنان

وكالات

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذه غارات جوية في وادي البقاع شرقي لبنان، مستهدفاً عدة معسكرات عسكرية تابعة لحزب الله، حيث كان عناصرها يتجمعون.

وأضاف الجيش أن قوة رضوان النخبوية التابعة للحزب استخدمت مواقع حزب الله للتدريب والتخطيط لهجمات ضد إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي.

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أن "إن قيام إرهابيي حزب الله بتخزين الأسلحة وإجراء تدريبات عسكرية ضد دولة إسرائيل يُشكل انتهاكاً صارخاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وتهديداً لدولة إسرائيل".