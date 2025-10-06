الأونروا: نواصل تقديم المساعدات بغزة وسط الحرب والمجاعة

وكالات

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إنها تواصل تقديم المساعدات المنقذة للحياة والخدمات الأساسية لنحو مليوني فلسطيني يعانون من الحرب والمجاعة في قطاع غزة.

جاء ذلك في تقرير صدر عن الأونروا حول عملها في الأراضي الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري، أوضحت فيه أنها تظل أكبر مزود للرعاية الصحية الأولية وسط المجاعة في مدينة غزة والظروف غير الإنسانية بجميع أنحاء القطاع.

وأكدت أن أكثر من ألف موظف صحي تابع للأونروا يعملون على تشغيل 6 عيادات و20 نقطة طبية في أنحاء القطاع المختلفة.