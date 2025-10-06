الإعصار بريسيلا يتشكل في المحيط الهادئ قبالة سواحل المكسيك

ميامي- (أ ب)

تشكل الإعصار بريسيلا يوم الأحد في المحيط الهادئ قبالة الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك، مع تأثير أمطار غزيرة ورياح عاتية على المناطق الساحلية.

وقال المركز الوطني للأعاصير ومقره ميامي يوم الأحد إن أقصى سرعة للرياح المصاحبة لبريسيلا بلغت 75 ميلا في الساعة (120 كيلومترا في الساعة) وإن العاصفة كانت تقع على بعد حوالي 290 ميلا (470 كيلومترا) إلى الجنوب والجنوب الغربي من كابو كورينتس. وكانت تتجه نحو الشمال والشمال الغربي بسرعة 3 أميال في الساعة (6 كيلومترات في الساعة).

ويقول المركز إن الأمطار الغزيرة والرياح العاتية تؤثر على المناطق الساحلية في جنوب غرب المكسيك مع احتمال حدوث فيضانات مفاجئة. وتؤثر الأمواج العالية الناتجة عن بريسيلا على أجزاء من الساحل في المنطقة وستصل إلى بعض المناطق الساحلية في غرب ووسط المكسيك وجنوب باها كاليفورنيا بحلول اليوم الاثنين (بالتوقيت المحلي).

وصدرت نشرة مراقبة عاصفة مدارية لجزء من ساحل جنوب غرب المكسيك، من بونتا سان تيلمو إلى بونتا ميتا، مع احتمال حدوث ظروف عاصفة مدارية في المنطقة يومي الأحد والاثنين. وكان من المتوقع هطول أمطار يصل منسوبها إلى 15 سنتيمترا في مناطق من ولايات جيريرو و ميتشواكان و كوليما و خاليسكو.

وأصبحت عاصفة أخرى بعيدة عن المكسيك في المحيط الهادئ، وهي أوكتاف، إعصارا يوم الأحد دون توقع وصوله إلى اليابسة ودون تفعيل أي مراقبة أو تحذيرات ساحلية. وبلغت أعلى سرعة لرياح الإعصار حوالي 80 ميلا في الساعة (130 كيلومترا في الساعة)، وقال مركز الأعاصير إنه من المتوقع أن يضعف تدريجياً يوم الاثنين.