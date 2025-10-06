مقتل أكثر من 70 شخصا جراء فيضانات وانهيارات أرضية في نيبال والهند



نيودلهي- (د ب أ)

لقي أكثر من 70 شخصا في نيبال والمناطق الجبلية المجاورة في الهند حتفهم بعد أن أدت الأمطار الغزيرة التي بدأت مطلع الأسبوع إلى حدوث انهيارات أرضية وفيضانات في المنطقة.

وأفادت وكالة برس تراست أوف إنديا، نقلا عن مسؤول عسكري، بأن 52 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في مناطق مختلفة بشرقي نيبال، حيث تجاوز منسوب المياه في ثمانية أنهار مستويات الخطر.

وأفادت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في الهند بأن عدد القتلى في ولاية البنغال الغربية الهندية الواقعة شرقي البلاد، والتي تقع على الحدود مع نيبال، قد ارتفع إلى 24 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ في محطة التلال السياحية الهندية الشهيرة دارجيلينج، حيث أفادت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، أمس الأحد، بأن العديد من الأشخاص لا يزالون مفقودين، وأنه "من المرجح زيادة عدد الضحايا."

وقالت رئيسة وزراء البنغال الغربية ماماتا بانيرجي في منشور على منصة إكس إن الأمطار الغزيرة أدت إلى انهيار جسرين حديديين وإلحاق أضرار بعدة طرق، ونصحت السياح بالبقاء في أماكنهم لحين إجلائهم بأمان.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أمس الأحد، في منشور على منصة إكس إنه يتم مراقبة الوضع في دارجيلينج والمناطق المحيطة عن كثب، وأن الحكومة ملتزمة بتقديم كافة أشكال المساعدة الممكنة للمتضررين.