فيضانات باكستان تدمر أكثر من 229 ألف منزل

(د ب أ)

كشفت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان أن الفيضانات العارمة التي ضربت البلاد منذ 26 يونيو 2025، تسببت في دمار واسع النطاق .

وأشارت الهيئة إلى تضرر أكثر من 229 ألف منزل بينها أكثر من 59 ألف دُمّر بالكامل، إضافة إلى خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية بلغت نحو 23 ألف رأس ماشية، وفقا لوكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

وأوضحت الهيئة أن أكبر الأضرار سُجلت في إقليم البنجاب، فيما لحقت خسائر متفاوتة ببقية الأقاليم، مؤكدة أن الجهود مستمرة لإغاثة المتضررين وتقييم حجم الدمار.