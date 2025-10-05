إعلام عبري: بن غفير وسموتريتش طلبوا من نتنياهو ضمانات لعودة حرب غزة

وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن وزير المالية للاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزراء آخرون أعطوا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر للمرحلة الأولى من صفقة وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف حرب غزة.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن مصدر إسرائيلي مطلع، أن بن غفير وسموتريتش طالبا نتنياهو بالتعهد بالعودة للقتال إذا لم يفكك سلاح حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن مكتب نتنياهو، أمر بمغادرة وفد إسرائيلي برئاسة وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر غدًا الاثنين للمشاركة في محادثات صفقة ترامب المزمع عقدها في شرم الشيخ.

ومن المقرر أن تستضيف مصر وفدين من إسرائيل وحركة حماس يوم 6 أكتوبر 2025 لبحث توفير الظروف الميدانية وتفاصيل عملية تبادل كافة المحتجزين الاسرائيليين والأسرى الفلسطينيين طبقاً لمقترح ترامب، أملاً في وضع حد للحرب ووقف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق والتى استمرت على مدار عامين متصلين.

وفي وقت سابق قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها يوم السبت، إن هذا يأتي في إطار الجهود المصرية المتواصلة بالتنسيق مع الوسطاء والرامية لإنهاء الحرب الإسرائيلية فى قطاع غزة،.

وجاءت هذه المشاورات في إطار الجهود المبذولة للبناء على الزخم الإقليمي والدولي الذي تحقق عقب طرح خطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لوقف الحرب في قطاع غزة.

وأعلنت حركة حماس، مساء الجمعة، موافقتها على أجزاء من خطة الرئيس الأمريكي دونالد بشأن إنهاء حرب غزة الدائرة منذ عامين.

ولكن وضعت الحركة ثلاثة قيود أساسية للموافقة الكاملة على الخطة الأمريكية، وجاءت القيود الثلاثة التي حددتها حماس: أن تقف الحرب بشكل نهائي مع انسحاب كامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وتسليم إدارة القطاع إلى هيئة فلسطينية من المستقلين "تكنوقراط".