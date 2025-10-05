إعلان

زامير: سنقاتل حتى هزيمة حماس سياسيا وعسكريا

كتب : مصراوي

07:49 م 05/10/2025

إيال زامير

وكالات


قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، إنه مازال لدى القوات الإسرائيلية المزيد من الأهداف الحربية، مشددًا إنه سيقاتل إذا لزم الأمر حتى هزيمة حماس سياسيا وعسكريا.


وأضاف زامير، خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال سيستأنف الحرب في غزة إذا لم يتم التقدم نحو صفقة خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن المعركة لم تنته بعد، وأنه على الجيش أن يبقى يقظا ومستعدا.


وفي وقت سابق، قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة في بيان، الأحد، إن نسبة الدمار الذي أحدثه الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وصلت إلى 90%.


وأشارت الحكومة بغزة، إلى أن أكثر من 80% من مساحة القطاع سيطر عليها الاحتلال بالاجتياح والنار والتهجير، لافتا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ألقى أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات على القطاع.


وأفادت الحكومة بغزة، بارتقاء 76,639 شهيدا في القطاع منذ بدء الإبادة الجماعية، فضلا عن 9,500 مفقود في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي.


وأكدت الحكومة بغزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر وعطل 38 مستشفى في غزة، موضحة أن 95% من مدارس القطاع تضررت جراء القصف.

