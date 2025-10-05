الشرع: مهمة بناء سوريا مسؤولية مشتركة بين جميع أبنائها (فيديو)

وكالات

وصول الرئيس السوري أحمد الشرع إلى مركز المكتبة الوطنية لدائرة العاصمة دمشق للاطلاع على سير العملية الانتخابية لأعضاء مجلس الشعب الجديد.

وقال الشرع، خلال جولته على عدد من مراكز الاقتراع: "تمكنا خلال بضعة أشهر من الدخول في عملية انتخابية جديدة، والسوريون يفخرون بالانتقال من مرحلة الحرب والفوضى إلى مرحلة المؤسسات والانتخابات".

وأضاف أن هذه الانتخابات تمثل "خطوة مهمة في مسار المرحلة الانتقالية" التي تمر بها سوريا بعد سنوات من الصراع.

وأكد الرئيس السوري، أن "مهمة بناء سوريا مسؤولية مشتركة بين جميع أبنائها"، موضحًا أن الانتخابات الحالية "تأتي في سياق عملية سياسية تهدف إلى ترسيخ الاستقرار وملء الفراغ الدستوري في البلاد".

وأوضح الشرع، أن القوانين السورية "تحتاج إلى تعديلات تواكب متطلبات المرحلة الراهنة"، مشيرًا إلى أن "هناك عددًا من القوانين المعلّقة التي يجب التصويت عليها والمضي في تنفيذها، لضمان استمرار عملية بناء الدولة".

كلمة الرئيس أحمد الشرع خلال اطلاعه على سير العملية الانتخابية لأعضاء مجلس الشعب الجديد في مركز المكتبة الوطنية لدائرة دمشق الانتخابية. pic.twitter.com/yG9i3h0g4l — وائل الملاح (@wael_albattan) October 5, 2025

وصباح اليوم الأحد، فتحت المراكز الانتخابية المعتمدة في المحافظات السورية أبوابها للبدء بعملية الاقتراع واستقبال أعضاء الهيئات الناخبة للإدلاء بأصواتهم، إيذاناً بأوّل عملية لانتخاب أعضاء مجلس شعب سوري بعد سقوط نظام الأسد، وفق ما أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

وقالت (سانا)، إن ذلك جاء وسط انتشار قوى الأمن الداخلي لتأمين مركز انتخابات مجلس الشعب.