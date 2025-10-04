إعلان

أردوغان يصف ما يحدث في غزة بالإبادة الجماعية ويطالب بوقف الهجمات فورًا

كتب : مصراوي

03:08 ص 04/10/2025

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن رد حركة حماس على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق سلام دائم في المنطقة.

وشدد أردوغان على ضرورة أن توقف إسرائيل جميع هجماتها فورًا، وأن تلتزم بخطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن ما يحدث هناك يُعد إبادة جماعية يجب أن تنتهي فورًا.

وطالب الرئيس التركي بضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون أي تأخير، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أردوغان الإبادة الجماعية غزة وقف الهجمات فورًا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حماس: وافقنا على تصور إقليمي ودولي قدمته مصر
عاجل - حماس توافق على الإفراج عن الأسرى وتسليم إدارة غزة ومناقشة خطة ترامب
مفتعل.. بيان عاجل من "الري" بشأن فيضان نهر النيل وإدارة السد الإثيوبي