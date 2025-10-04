أردوغان يصف ما يحدث في غزة بالإبادة الجماعية ويطالب بوقف الهجمات فورًا

وكالات

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن رد حركة حماس على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق سلام دائم في المنطقة.

وشدد أردوغان على ضرورة أن توقف إسرائيل جميع هجماتها فورًا، وأن تلتزم بخطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن ما يحدث هناك يُعد إبادة جماعية يجب أن تنتهي فورًا.

وطالب الرئيس التركي بضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون أي تأخير، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.