إضراب في إيطاليا بعد اعتراض إسرائيل سفن أسطول الصمود المتجهة لغزة

(د ب أ)

نظم مئات الآلاف من الإيطاليين إضرابا واسع النطاق اليوم الجمعة للتضامن مع أسطول الصمود الذي كان ينقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عندما اعترضته البحرية الإسرائيلية.

وتم تنظيم مظاهرات كبيرة في روما وميلانو وتورينو وفلورنسا وبولونيا، وذكر منظمو المظاهرات أن حوالي مليوني شخص شاركوا بها على مستوى البلاد، بينما أشارت وزارة الداخلية في روما إلى ما يقل قليلا عن 400 ألف شخص.

وتسبب الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العام للشغل، وهو أكبر نقابة في إيطاليا، في اضطراب كبير في شتى أرجاء البلاد.

وتم تعليق خدمة القطارات جزئيا أو تأخيرها، بينما عملت المواصلات العامة في روما وميلانو في إطار محدود. وأغلق المتظاهرون أيضا عدة محطات قطار ومناطق دخول مينائي نابولي وجنوا.

وقالت وزارة الداخلية إن الاشتباكات مع المتظاهرين تسببت في إصابة 55 شرطيا يومي الخميس والجمعة. ولم يتم الكشف عن أعداد المحتجين المصابين.