وزير الخارجية الألماني ينقل رسائل إلى إسرائيل.. فما هي؟

كتب : مصراوي

09:29 م 31/10/2025

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول

(د ب أ)

يعتزم وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول التوقف في إسرائيل غدا السبت، في طريق عودته إلى برلين بعد جولة شملت عدة دول في الشرق الأوسط.

وقال مسؤولون ألمان اليوم الجمعة، إن فاديفول سينقل الرسائل التي تلقاها من القادة الذين التقى بهم خلال جولته إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف المسؤولون، أن تسليم الرسائل سيجري خلال لقاء في تل أبيب، بين الوزير الألماني ونظيره الإسرائيلي، جدعون ساعر.

وبدأ فاديفول جولته يوم الأربعاء الماضي، بزيارة الأردن وسوريا ولبنان على الترتيب.

ومن المقرر أن يلقي فاديفول صباح غد السبت، كلمة في مؤتمر للأمن الإقليمي في البحرين ويشارك في مناقشة جماعية.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية "حوار المنامة"، الذي يمثل النظير لمؤتمر ميونخ للأمن الذي يعقد سنويًا.

يوهان فاديفول وزير الخارجية الألماني

