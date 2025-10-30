وكالات

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي، عن إلقاء القبض على مراهق تورّط في سلسلة من الحوادث الصادمة، بعدما استدرج نحو 30 طفلاً ومراهقًا من داخل العراق وخارجه للانتحار من خلال لعبة "روبلوكس" الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة أن المتهم استغل اللعبة كوسيلة للتواصل مع الضحايا، حيث عمد إلى تحريضهم على إيذاء أنفسهم وارتكاب أعمال عنف، وصلت إلى حد الانتحار وكتابة أسمائهم بالدم على أجسادهم، إضافة إلى تشجيعهم على ممارسة العنف ضد الحيوانات.

وقال اللواء مصطفى الياسري، مدير مديرية مكافحة الاتجار بالبشر، إن آخر ضحايا المتهم كانت فتاة عراقية مراهقة أقدمت على الانتحار تنفيذًا لتعليماته، وهو ما أثار صدمة كبيرة في الشارع العراقي.

ودعت الداخلية الأهالي إلى متابعة أنشطة أبنائهم على الإنترنت، ومراقبة استخدامهم للألعاب والمنصات الإلكترونية، في ظل تنامي المخاطر النفسية والأمنية المرتبطة بها.

وفي وقت سابق، أصدرت السلطات العراقية قرارًا يقضي بحظر لعبة "روبلوكس" داخل البلاد، في 20 أكتوبر الجاري، عقب ورود تقارير تشير إلى احتوائها على محتوى غير لائق يتضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا مسيئة، فضلًا عن حالات ابتزاز طالت أطفالًا ومراهقين.

وأشارت الوزارة إلى أن اللعبة تمثل خطرًا اجتماعيًا وسلوكيًا متزايدًا، كونها تتيح التواصل المباشر بين المستخدمين، ما يجعل الفئات الصغيرة أكثر عرضة للاستغلال والانتهاك.

وأكدت أن قرار الحظر جاء تنفيذًا لتوجيهات المحكمة الاتحادية العليا، بهدف حماية الأمن المجتمعي وصون القيم الأخلاقية والتربوية، ضمن إطار الجهود الحكومية الرامية إلى التصدي لجرائم الاستغلال الإلكتروني للأطفال.