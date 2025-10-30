وزير الخارجية الألماني يتعهد بدعم إعادة إعمار سوريا

عمان/دمشق- (د ب أ)

تعهد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بتقديم مزيد من الدعم للحكومة السورية في جهود إعادة الإعمار، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة أن تضمن الحكومة للسكان "حياة في كرامة وأمن".

وقال الوزير في العاصمة الأردنية عمان قبل توجهه إلى سوريا في زيارة لم يتم الإعلان عنها في البداية لدواع أمنية: "هذا هو الشرط لكي ينشأ الآن الأساس لسوريا حرة وآمنة ومستقرة".

وفي العاصمة السورية دمشق، من المقرر أن يجري فاديفول محادثات مع الرئيس المؤقت أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني.

وطالب فاديفول الحكومة السورية بإشراك جميع المواطنين بغض النظر عن الجنس أو الانتماء الديني أو العرقي أو الاجتماعي، مؤكدا أن ألمانيا تساهم في بناء أساس جديد للبلاد من خلال المساعدات الإنسانية، ودعم إزالة الألغام والذخائر، وكذلك عبر الاستثمارات الاقتصادية، مشيرا إلى أن سوريا تقع في جوار مباشر للاتحاد الأوروبي، وما يحدث فيها "له أيضا تأثيرات مباشرة وغير مباشرة علينا في ألمانيا".

وبعد نحو عام من سقوط الرئيس السابق بشار الأسد، لا تزال الأوضاع في سوريا غير مستقرة. وتسعى الحكومة الانتقالية برئاسة الشرع إلى تحقيق الاستقرار وبناء "سوريا للجميع"، غير أن البلاد تشهد بين الحين والآخر موجات عنف يسقط خلالها مئات القتلى. وفي سبتمبر/أيلول الماضي أجريت أول انتخابات برلمانية، لكنها تعرضت لانتقادات دولية بسبب ضعف تمثيل النساء والأقليات.

وأشار فاديفول إلى أنه سيتطرق أيضا إلى قضية اللاجئين السوريين الذين فروا إلى ألمانيا خلال الحرب الأهلية. وتعوِّل الحكومة الألمانية على عودة أعداد كبيرة منهم للمساهمة في إعادة الإعمار، إلا أن الظروف غير المستقرة دفعت قلة فقط إلى العودة. وبحسب بيانات السجل المركزي الألماني للأجانب، عاش في ألمانيا حتى نهاية أغسطس الماضي نحو 951 ألفا و400 سوري، فيما بلغ عددهم حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2024 نحو 974 ألفا و395 شخصا.