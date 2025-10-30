سوريا تقرر إغلاق المحال التجارية عند الساعة 9 مساء في دمشق

دمشق- ( د ب أ)

أعلنت محافظة العاصمة السورية دمشق بدء تطبيق قرار جديد يحدّد أوقات فتح وإغلاق المحال والأسواق والمنشآت في المدينة، وفقاً لما ورد في القرار الصادر عن المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق.

ووفق "تلفزيون سوريا" اليوم الخميس، ينصّ القرار على تحديد أوقات فتح وإغلاق المحال والأسواق التجارية (صيفاً وشتاءً) من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً، باستثناء يوم العطلة الأسبوعية.

كما حدد القرار ساعات عمل المطاعم والمقاهي ومحال الحلويات والنوادي الليلية وصالات الألعاب ومحال الإنترنت ومحطات الوقود، بحيث تنتهي معظم الأنشطة عند الساعة الثانية عشرة ليلاً كحد أقصى، ويسمح للمطاعم بالتمديد إلى الواحدة ليلا يومي الخميس والسبت.

وسمح القرار لمحطات الوقود بالعمل على مدار 24 ساعة، كما استثنى بعض القطاعات الحيوية مثل الأسواق الصناعية وسوق اللحوم والخضار والبيّاعين في سوق الهال من الإغلاق المبكر.