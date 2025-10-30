وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تُجري بالفعل محادثات مع روسيا بشأن نزع السلاح النووي.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه سيعمل مع الرئيس الصيني بشأن أوكرانيا للتوصل إلى شيء ما، ولم نتطرق إلى مسألة تايوان.

وأشار إلى أنه من المناسب أن نجري اختبارا للأسلحة النووية في ظل قيام الآخرين بذلك، مؤكدا إن الاجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينج، كان رائعا وجرى اتخاذ العديد من القرارات.

أما فيما يخص التطورات الأخيرة بالغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، قال ترامب: "غزة عادت إلى وقف إطلاق النار".

وأضاف ترامب، أن مشتريات فول الصويا ستبدأ في الحال، لافتا إلى أنه تم ​​تسوية جميع المسائل المتعلقة بالمعادن الأرضية النادرة.

وأشار إلى أن الاتفاقية مع الصين لمدة عام واحد قابلة للتمديد، والرسوم الجمركية على الصين ستنخفض إلى 47% من 57%