وزير الدفاع الأمريكى يعلن استهداف سفينة بالقرب من فنزويلا

كتب : مصراوي

08:50 م 03/10/2025

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث

وكالات

أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، عن استهداف سفينة تهريب مخدرات في المياه الدولية قبالة فنزويلا، بأمر مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال بيت هيجسيث، خلال تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، إنه تم تنفيذ أحدث ضربة على زورق بالقرب من فنزويلا، وذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها في "صراع مسلح" مع العصابات المنظمة وعصابات المخدرات.

وأضاف الوزير الأمريكي، أن الاستخبارات أكدت بما لا يدع مجالا للشك، أن هذه السفينة كان على متنها إرهابيين يعملون في تهريب المخدرات.

وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية، بأن الضربة أسفرت عن مقتل 4 أشخاص كانوا على القارب الذي اشتبه بأنه يحمل مخدرات.

