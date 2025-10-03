إعلان

سفير أمريكا لدى إسرائيل: على حماس الإفراج عن الأسرى وتسليم سلاحها

كتب : مصراوي

07:36 م 03/10/2025

السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاكابي، إن الوقت حان "لإطلاق حماس سراح الأسرى وتسليم أسلحتها".

وقبل ساعات، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى، بمن فيهم جثامين القتلى، على الفور.

وحدد ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، المهلة المتبقية لدى حماس لقبول خطته بشأن إنهاء حرب غزة، قائلًا: "يجب التوصل إلى اتفاق مع حماس بحلول مساء الأحد الساعة السادسة مساءً بتوقيت واشنطن العاصمة. لقد وقّعت كل الدول المعنية على هذا الاتفاق".

وحذر ترامب حماس من عدم التوصل إلى اتفاق، قائلا: "أذا لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق الأخير، ستندلع ضد حماس حرب جحيمية لا مثيل لها في التاريخ، وسيكون هناك سلام في الشرق الأوسط، بطريقة أو بأخرى".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مايك هاكابي السفير الأمريكي حماس تسليم الأسرى غزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مفتعل.. بيان عاجل من "الري" بشأن فيضان نهر النيل وإدارة السد الإثيوبي