سفير أمريكا لدى إسرائيل: على حماس الإفراج عن الأسرى وتسليم سلاحها

وكالات

قال سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاكابي، إن الوقت حان "لإطلاق حماس سراح الأسرى وتسليم أسلحتها".

وقبل ساعات، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى، بمن فيهم جثامين القتلى، على الفور.

وحدد ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، المهلة المتبقية لدى حماس لقبول خطته بشأن إنهاء حرب غزة، قائلًا: "يجب التوصل إلى اتفاق مع حماس بحلول مساء الأحد الساعة السادسة مساءً بتوقيت واشنطن العاصمة. لقد وقّعت كل الدول المعنية على هذا الاتفاق".

وحذر ترامب حماس من عدم التوصل إلى اتفاق، قائلا: "أذا لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق الأخير، ستندلع ضد حماس حرب جحيمية لا مثيل لها في التاريخ، وسيكون هناك سلام في الشرق الأوسط، بطريقة أو بأخرى".