أردوغان وترامب يبحثان في اتصال الوضع في غزة

كتب : مصراوي

06:33 م 03/10/2025

ترامب وأردوغان

وكالات

أفادت وكالة رويترز بأن الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس الأميركي دونالد ترامب بحثا في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية والوضع في غزة.

وقالت الرئاسة التركية، إن أردوغان أبلغ ترامب ترحيب تركيا بمبادرات السلام وأن على إسرائيل وقف هجومها لكي تنجح الجهود.

وأضافت الرئاسة التركية، أن أردوغان أكد خلال اتصاله مع ترامب على أن إنهاء إسرائيل لهجماتها مهم لنجاح مبادرات إحلال السلام في المنطقة".

وفي وقت سابق، أكدت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، أن تكثيف إسرائيل عدوانها الذي وصفته بـ"الوحشي" على مدينة غزة أطلق مرحلة كارثية جديدة من النزوح القسري الجماعي.

وشددت "أمنستي" على أن أماكن النزوح جنوب قطاع غزة تفتقر للمياه والغذاء والرعاية الطبية والبنية التحتية الأساسية للحياة.

وأضافت المنظمة أن مئات آلاف المدنيين محاصرون تحت القصف المكثف في مدينة غزة وشمالي القطاع.

وفي سياق متصل، أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن العمليات بمدينة غزة تسببت بإغلاق 4 مستشفيات و36 مركزًا ونقطة طبية.

وشدد المكتب الأممي على أن الحديث عن منطقة آمنة في منطقة جنوب قطاع غزة مهزلة، وفق ما وصفه المكتب.

رجب طيب اردوغان دونالد ترامب غزة

