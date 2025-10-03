إسرائيل تعترض آخر سفينة من "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى غزة

أ ف ب

اعترضت البحرية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، السفينة "مارينيت"، وهي آخر سفن "أسطول الصمود العالمي" التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية والجهات المنظمة للأسطول.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن قوات البحرية سيطرت على السفينة عند الساعة 10:29 صباحًا بالتوقيت المحلي، بينما كانت تبعد نحو 42.5 ميلًا بحريًا عن غزة.

وذكرت الهيئة المنظمة أن "مارينيت" كانت السفينة الأخيرة المتبقية من الأسطول، مشيرة إلى أن البحرية الإسرائيلية اعترضت خلال 38 ساعة جميع السفن الـ42 المشاركة، التي كانت تحمل مساعدات إنسانية ومتطوعين بهدف كسر الحصار المفروض على القطاع.

وكانت السفينة "مارينيت" قد غادرت متأخرة عن باقي السفن بسبب عطل فني، وتمكنت لاحقًا من الاقتراب من ساحل غزة. وتلقى طاقمها أمس تحذيرات من السلطات الإسرائيلية بأنه في حال واصلوا التقدم، فسيتم اعتقالهم.

من جهتها، أعلنت الحكومة القبرصية الجمعة أن أحد قوارب الأسطول الذي اعترضته إسرائيل وصل إلى جزيرة قبرص وعلى متنه 21 أجنبيًا، طلبوا الرسو في ميناء لارنكا للتزود بالوقود ولأسباب إنسانية. وذكر متحدث باسم الحكومة على منصة "إكس" أنه تم تسجيل جميع الركاب وتوفير احتياجاتهم الأساسية والمساعدة القنصلية، من دون تحديد ما إذا كان القارب من بين تلك التي أوقفها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت إسرائيل قد واجهت، الخميس، موجة من الإدانات الدولية بعد أن صعدت على متن معظم سفن الأسطول واحتجزت أكثر من 450 ناشطًا من دول عدة، بينهم إيطاليا وإسبانيا والسويد، ومن بينهم الناشطة السويدية جريتا تونبرج. وقالت السلطات الإسرائيلية إن النشطاء سيُرحَّلون لاحقًا.

وأعلنت إيطاليا، أمس، أن من المرجح نقل النشطاء الأوروبيين على متن رحلات مستأجرة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، مؤكدة الإفراج عن أربعة برلمانيين إيطاليين من بين المحتجزين، على أن يعودوا إلى روما اليوم الجمعة.