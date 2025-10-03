شلل حكومي يضرب أمريكا للمرة الرابعة بعهد ترامب.. ماذا وراء الأزمة؟

أعلنت الحكومة الفيدرالية الأمريكية عن إغلاقها بعد فشل السياسيين الجمهوريين والديمقراطيين في حل نزاع حول الميزانية. ويعني ذلك أن بعض الخدمات الحكومية الأمريكية، وليس جميعها، سيتم تعليقها مؤقتًا، ومن المتوقع أن يتم وضع 40% من القوة العاملة الفيدرالية – أي حوالي 750 ألف شخص – في إجازة غير مدفوعة الأجر.

وعلى الرغم من أن المواجهات حول الميزانية شائعة في السياسة الأمريكية، فإن هذه المواجهة المالية متوترة بشكل خاص، لأن الرئيس دونالد ترامب قلّص بشكل كبير حجم الحكومة الوطنية منذ توليه منصبه، واقترح أنه قد يستخدم الجمود الحالي لإجراء مزيد من التخفيضات.

لماذا أُغلِقت الحكومة الأمريكية؟

حدث الإغلاق لأن الجمهوريين والديمقراطيين لم يتمكنوا من الاتفاق على تمرير مشروع قانون لتمويل الخدمات الحكومية حتى أكتوبر وما بعده. وبموجب النظام الأمريكي، يجب أن تتوصل فروع الحكومة المختلفة إلى اتفاق بشأن خطط الإنفاق قبل أن تصبح قانونًا.

الجمهوريون يسيطرون حاليًا على مجلسي الكونغرس، لكن في مجلس الشيوخ – الغرفة العليا – ينقصهم عدد الأصوات اللازم (60 صوتًا) لتمرير مشروع قانون الإنفاق، وهو ما يمنح الديمقراطيين بعض قوة التفاوض.

لكن الديمقراطيين يريدون تمديد الاعتمادات الضريبية المنتهية التي تجعل التأمين الصحي أرخص لملايين الأمريكيين، وكذلك التراجع عن تخفيضات ترامب لبرنامج "ميديكيد"، وهو برنامج رعاية صحية حكومي يستخدمه الملايين من كبار السن وذوي الإعاقة وذوي الدخل المنخفض. كما يعارض الديمقراطيون تخفيضات الإنفاق على الوكالات الصحية الحكومية.

وقد أُقِر مشروع قانون مؤقت لتجنب الإغلاق في مجلس النواب – الغرفة الدنيا – لكنه لم يمر في مجلس الشيوخ. وبذلك، عند الساعة 00:01 بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء 1 أكتوبر (04:01 بتوقيت غرينتش)، أصبح الأمر رسميًا: شهدت الولايات المتحدة أول إغلاق حكومي لها منذ ما يقرب من سبع سنوات.

أي الخدمات الحكومية ستتوقف وأيها ستستمر؟

لن تُغلق جميع جوانب الحكومة – ستستمر الخدمات المصنفة "أساسية" كالمعتاد، وإن كان في كثير من الحالات لن يتم دفع أجور الموظفين طوال مدة الإغلاق. كما أن موظفو حماية الحدود وإنفاذ القانون، وعملاء وكالة الهجرة والجمارك (ICE)، والرعاية الطبية في المستشفيات، وعمال مراقبة الحركة الجوية، من المتوقع أن يواصلوا عملهم كالمعتاد.

وسيتم إرسال شيكات الضمان الاجتماعي و"ميديكير"، رغم أن عمل التحقق من المزايا وإصدار البطاقات قد يتوقف. الموظفون الحكوميون المصنفون "غير أساسيين" أيضًا سيتم وضعهم مؤقتًا في إجازة غير مدفوعة الأجر. كما سيفقد المتعاقدون مع الوكالات الفيدرالية، الذين لا يُعتبرون موظفين مباشرين في الحكومة، عملهم أيضًا.

برامج مثل برنامج المساعدات الغذائية ورياض الأطفال الممولة فيدراليًا والمؤسسات مثل متاحف سميثسونيان ستتقلص أو تُغلق على الأرجح. كما يُتوقع أن تقوم عدة وكالات، مثل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) والمعاهد الوطنية للصحة (NIH)، بإيقاف العديد من الموظفين مؤقتًا، مما سيؤثر على المشاريع البحثية الجارية.

الحدائق الوطنية والغابات بقيت مفتوحة خلال آخر إغلاق عام 2018، لكن مع عدد قليل أو بدون موظفين، وهو ما قال الخبراء إنه أدى إلى زيادة أعمال التخريب ورمي النفايات ونهب المواقع التاريخية.

بسبب الإغلاق، قد تحدث أيضًا تأخيرات في السفر. فقد حذرت هيئة "الخطوط الجوية لأمريكا" من أن أنظمة الطيران قد "تضطر إلى الإبطاء، مما يقلل الكفاءة". كما حذرت وكالات إصدار جوازات السفر من أن الأمر قد يستغرق وقتًا أطول من المعتاد لمعالجة الوثائق. لكن ستستمر خدمة البريد وسيبقى مكتب البريد مفتوحًا، لأن خدمة البريد الأمريكية لا تعتمد على الكونجرس في التمويل.

معظم المدارس الأمريكية ممولة من الولايات، لكن الحكومة الفيدرالية مسؤولة عن مليارات الدولارات في شكل منح وقروض طلابية، والتي قد تتوقف فعليًا. ومع ذلك، نظرًا لأن المنح تُمنح عادةً خلال الصيف، فلن تتأثر كثيرًا بهذا الإغلاق، وفقًا لوزير التعليم. كما سيستمر أعضاء الكونجرس في الحصول على رواتبهم، وهو تقليد انتقده بعض السياسيين.

كيف رد البيت الأبيض على الإغلاق؟

في الماضي، كانت عمليات الإغلاق الطويلة تُعتبر خطيرة سياسيًا، إذ تعرقل حياة الناخبين اليومية وتضر بسمعة المشرعين والرئيس. لكن بعد حل عمليات الإغلاق السابقة، عادت العمليات الحكومية في الغالب إلى طبيعتها، حيث عاد الموظفون ومستويات الإنفاق إلى ما كانت عليه من قبل.

لكن هذه المرة، يبدو أن البيت الأبيض سعيد بإغلاق أجزاء كبيرة من الحكومة الأمريكية لفترة ممتدة. وخلال الأشهر التسعة الماضية، خفضت إدارة ترامب الإنفاق الحكومي وأقالت العديد من الموظفين الفيدراليين، مختبرة حدود السلطة الرئاسية.

وهدد المسؤولون باستخدام الإغلاق لتحديد المزيد من الموظفين "غير الأساسيين" الذين يمكن الاستغناء عنهم بشكل دائم. فيما قال ترامب يوم الثلاثاء 30 سبتمبر، قبل يوم واحد من بدء الإغلاق: "سنقوم بتسريح الكثير من الناس".

وبينما يُلقي كل من الديمقراطيين والجمهوريين باللوم على الآخر في المواجهة الحالية، فقد بذلوا محاولات أخيرة لتجنبها. وفي يوم الاثنين 29 سبتمبر، التقى ترامب بجميع قادة الكونجرس الأربعة – كبار الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ وكذلك نظرائهم الجمهوريين – لكن لم يُحرز تقدم كبير، وبدت كلا الجانبين أكثر تمسكًا بمواقفه.

كم سيستمر الإغلاق الحالي؟

من الصعب القول. في هذه الحالة، يعتمد الأمر حقًا على متى – أو إذا – سيتفق أي من الطرفين على تسوية. لكن يمكن للجمهوريين التفاوض على تمديد الإعانات الصحية التي يطالب بها الديمقراطيون. وبدلاً من ذلك، قد يصبح الإغلاق مزعجًا إلى حد أن يقرر الديمقراطيون التراجع والموافقة على تمويل الحكومة – ولو مؤقتًا – لإعادة الأمور إلى مسارها.

حتى الآن، لم تُبدِ إدارة ترامب استعدادًا لتقديم تنازلات جوهرية. وهي تعتقد أن الديمقراطيين سيتحملون العبء الأكبر من اللوم الشعبي لأن الحزب – بحسب زعمها – تسبب بمطالبه في الإغلاق.

في المقابل، يعتقد الديمقراطيون أن جهودهم لتأمين رعاية صحية أرخص تحظى بشعبية. وقد أثارت قيادة الحزب في الكونجرس غضب بعض النشطاء اليساريين عندما تراجعت في نزاع الميزانية السابق في مارس.

ويبدو أن العديد من الديمقراطيين يتطلعون إلى معركة أكبر هذه المرة – وتمويل الحكومة هو أحد الأماكن القليلة التي يمتلك فيها الحزب بعض النفوذ.

كيف يمكن أن يؤثر الإغلاق على الاقتصاد؟

سيعتمد حجم الضرر جزئيًا على مدة الإغلاق – ومدى اتساع نطاقه. ويقدّر المحللون أنه قد يقلل النمو الاقتصادي بنحو 0.1 إلى 0.2 نقطة مئوية عن كل أسبوع يستمر فيه – رغم أن معظم ذلك يمكن تعويضه، كما حدث بعد عمليات الإغلاق السابقة.

وقد يكون هذا التأثير المحدود نسبيًا هو السبب في أن سوق الأسهم يبدو وكأنه يتجاهل هذا التهديد الأخير. لكن إذا انتهى الأمر بترامب إلى فصل الموظفين بدلاً من وضعهم مؤقتًا في إجازة، فقد يكون التأثير أكثر جوهرية.

لقد تأثر الاقتصاد الأمريكي بالفعل من آثار رسوم ترامب الجمركية، ومن المتوقع أن يؤدي التأخير في البيانات الرئيسية – مثل تقرير الوظائف الشهري الرسمي – إلى زيادة حالة عدم اليقين.

ماذا حدث خلال آخر إغلاق حكومي أمريكي؟

تُعد الإغلاقات بسبب الميزانيات سمة فريدة في السياسة الأمريكية. وقد أصبحت شائعة إلى حد ما خلال الخمسين عامًا الماضية – حيث حدثت ثلاث مرات خلال الولاية الأولى لترامب. آخر إغلاق في أواخر عام 2018 استمر 35 يومًا – وهو الأطول في التاريخ.

كان سببه الخلافات حول تمويل جدار على الحدود مع المكسيك. وانتهى أخيرًا جزئيًا لأن مراقبي الحركة الجوية، الذين عملوا لمدة شهر دون أجر، بدأوا بالتغيب عن العمل بأعداد كبيرة. وتم إلغاء أو تأجيل الرحلات الجوية بسبب نقص الموظفين، وانتهى الإغلاق بعد ذلك بفترة وجيزة.

قدّر مكتب الميزانية في الكونجرس (CBO) أن إغلاق 2018-2019 خفّض الناتج الاقتصادي بنحو 11 مليار دولار، منها 3 مليارات لم تُسترد أبدًا. لكن الإغلاقات سبقت عهد ترامب.

فأطول إغلاق ثانٍ حتى الآن كان 21 يومًا، في عهد الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون عام 1995. كما واجه زميله الديمقراطي باراك أوباما إغلاقًا دام 16 يومًا خلال فترة رئاسته، وأشرف الجمهوري رونالد ريجان على ثمانية إغلاقات خلال رئاسته في الثمانينيات – وإن كانت جميعها قصيرة نسبيًا.