إعلان

زلزال بقوة 3 ,5 درجات يضرب وسط إيران

كتب : مصراوي

10:00 ص 03/10/2025

مقياس ريختر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طهران- (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 3 ,5 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 10 كيلومترات، فجر اليوم الجمعة، ضواحي منطقة زواره بمحافظة أصفهان وسط إيران.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن الهزة الأرضية شعر بها سكان مدينتي قم وطهران أيضاً.

وبحسب هيئة الطوارئ في طهران، لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابات جراء الهزة التي شعر بها سكان العاصمة طهران.

وتضرب الزلازل على نحو متكرر إيران نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية،كان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7 ,7 درجات وقع شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف 37 ألف قتيل و100 ألف مصاب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زلزال ريختر زلزال يضرب وسط إيران محافظة أصفهان وسط إيران

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* أجواء خريفية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة
* هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الجمعة
* احتجاجات في المغرب تطالب بتحسين التعليم والصحة وباستقالة رئيس الوزراء