دي فانس: شعرت بالإهانة بسبب تصويت الكنيست لضم الضفة

وكالات

قال جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن شعر بالإهانة عندما قامت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتصويت في الكنيست على ضم الضفة الغربية خلال زيارته لإسرائيل.

وأضاف دي فانس في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، أن تصويت الكنيست بشأن ضم الضفة الغربية بدا لي سخيفا.

وأكد نائب الرئيس الأمريكي، أن الأمور تسير بشكل جيد في ما يتعلق بالسلام في منطقة الشرق الأوسط.

وفي سياق آخر، طالبت دول أوروبية عدة إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وذلك بعد تجدد الغارات الإسرائيلية على القطاع.

وأعرب رئيس الوزراء الأيرلندي عن قلقه إزاء أحداث غزة، وطالب حركة حماس والحكومة الإسرائيلية بالالتزام بوقف إطلاق النار

كما دعا وزير الخارجية الألماني، دافيد فاديفول، إسرائيل إلى ضبط النفس في قطاع غزة.

وقالت المفوضية الأوروبية للاتحاد الأوروبي، إنها تراقب الأحداث في غزة، داعية "جميع الأطراف إلى استمرار الالتزام بوقف إطلاق النار".

وصباح اليوم الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، استئناف اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بإيعاز من القيادة السياسية.

وقال الجيش الإسرائيلي: "سنواصل تطبيق الاتفاق ونرد بقوة على أي خرق له".

وأفادت قناة آي 24 نيوز نقلًا عن مسؤول إسرائيلي، بأن الجيش الإسرائيلي ضرب عشرات الأهداف ونفذ عشرات الاغتيالات الموجهة ضد مقاتلي حماس، مضيفًا "هاجمنا جميع الأهداف المدرجة في القائمة".

وجاء ذلك عقب سلسلة من الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر عن استشهاد 104 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.