إعصار "ميليسا" يصل إلى الساحل الجنوبي لشرقى كوبا كعاصفة من الفئة الثالثة

كتب : مصراوي

12:09 م 29/10/2025

إعصار

(كوبا) - (أ ب)

وصل إعصار "ميليسا" إلى شرقى كوبا بالقرب من مدينة شيفيريكو، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، كعاصفة من الفئة الثالثة، بعدما ضرب جامايكا، بوصفه واحدا من أقوى الأعاصير في المحيط الأطلسي على الإطلاق، بحسب ما أعلنه المركز الوطني الأمريكي للأعاصير.

وتم إجلاء مئات الآلاف من الأشخاص ونقلهم إلى أماكن إيواء في كوبا، وصدر تحذير من الإعصار في مقاطعات جرانما، وسانتياجو دي كوبا، وجوانتانامو، وهولجوين، ولاس توناس.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، بلغت السرعة القصوى للرياح المصاحبة لإعصار "ميليسا" 193 كيلومترا في الساعة، وكانت تتحرك باتجاه الشمال الشرقي بسرعة 16 كيلومترا في الساعة، بحسب المركز الوطني للأعاصير في ميامي.

وكان مركز الإعصار على بعد 32 كيلومترا شرق شيفيريكو، ونحو 97 كيلومترا إلى الغرب من جنوب غرب جوانتانامو في كوبا.

