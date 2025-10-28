حماس: قررنا تأجيل تسليم جثة الأسير الذي كان من المفترض تسليمه اليوم

وكالات

قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قررت تأجيل تسليم جثة الأسير الإسرائيلي الذي كان مقررا لها اليوم بسبب خروقات الاحتلال.

وأشارت القسام في بيان لها، إلى أن أي تصعيد صهيوني سيعوق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثث وسيؤدي لتأخير استعادة الاحتلال جثث قتلاه.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أنها ستسلم جثة أحد أسرى الاحتلال الإسرائيلي التي تم العثور عليها قبل قليل في مسار نفق بقطاع غزة عند الساعة 8 مساء بتوقيت غزة.

وفي سياق متصل، زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حماس تنتهك الاتفاق، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء سيعقد نقاشًا مع قادة وزارة الدفاع لبحث مواجهة الانتهاكات.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن تقليص المساعدات الإنسانية وتوسيع السيطرة على مناطق في قطاع غزة على جدول أعمال اجتماع رئيس الوزراء نتنياهو اليوم مع رؤساء أجهزة الأمن.