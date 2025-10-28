أكسيوس: الجيش الإسرائيلي يقترح استئناف الهجمات على غزة

وكالات

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إنّ النقاش الذي أجراه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الرد على حركة حماس انتهى دون اتخاذ أي قرار في هذه المرحلة.

وأوضح المصدر أن الجيش الإسرائيلي قدّم خلال الاجتماع حزمة من المقترحات تتضمن استئناف الهجمات على قطاع غزة، غير أن نتنياهو اختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة التنسيق مع الولايات المتحدة لتحديد الخطوات الممكنة قبل المضي قدمًا في أي إجراء عسكري.

وفي سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن إسرائيل قررت وقف جولات حركة حماس مع الصليب الأحمر الدولي التي كانت تُجرى في المنطقة الصفراء، الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال في قطاع غزة.