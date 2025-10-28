إعلان

أكسيوس: الجيش الإسرائيلي يقترح استئناف الهجمات على غزة

كتب : مصراوي

05:30 م 28/10/2025

الهجمات على غزة أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إنّ النقاش الذي أجراه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الرد على حركة حماس انتهى دون اتخاذ أي قرار في هذه المرحلة.

وأوضح المصدر أن الجيش الإسرائيلي قدّم خلال الاجتماع حزمة من المقترحات تتضمن استئناف الهجمات على قطاع غزة، غير أن نتنياهو اختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة التنسيق مع الولايات المتحدة لتحديد الخطوات الممكنة قبل المضي قدمًا في أي إجراء عسكري.

وفي سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن إسرائيل قررت وقف جولات حركة حماس مع الصليب الأحمر الدولي التي كانت تُجرى في المنطقة الصفراء، الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال في قطاع غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهجمات على غزة الجيش الإسرائيلي استئناف الهجمات على غزة بنيامين نتنياهو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

توابيت ذهبية تغلف دعوات افتتاح المتحف المصري الكبير تثير تفاعلا - صور وفيديو
بعد موجة انخفاض حادة.. هل يواصل الذهب تراجعه في الأيام المقبلة؟
7 إجراءات يجب اتخاذها حال خصم رصيد "متكرر" من كارت عداد الكهرباء
"فيتش" تتوقع خفض المركزي الفائدة 1% بآخر اجتماعين بـ2025.. و10.25% في 2026