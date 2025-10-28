إعلان

كاتس: قواتنا ستظل في مخيمات جنين وطولكرم بالضفة

كتب : مصراوي

11:02 ص 28/10/2025

وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، من أن أي محاولة من منظمات وصفها بـ"الإرهابية" لإعادة بناء بنيتها التحتية في الضفة الغربية، ستُقابل برد قاس.

وقال كاتس، في منشور عبر حسابه بمنصة "إكس": "أوعزت للجيش باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للقضاء على التهديدات الإرهابية في الضفة"، وفق وصفه.

وأضاف كاتس، أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في مخيمات في جنين وطولكرم ونور الشمس في الضفة الغربية، زاعمًا أنها ستكون مهمتها منع الهجمات.

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: "سيتم التعامل مع كل من يساعد الإرهاب ويؤوي ويساعد الإرهابيين وفقًا لنموذج مخيم جنين"، بحسب قوله.

وفي الآونة الأخيرة، صعد الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، إذ شنت قواته حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة، طالت عددًا من الشبان، تزامنا مع تصاعد التوترات في القدس والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى.

https://x.com/Israel_katz/status/1983058502978249022

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الدفاع الإسرائيلي أستراليا في 2023 مخيمات جنين الضفة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

7 إجراءات يجب اتخاذها حال خصم رصيد "متكرر" من كارت عداد الكهرباء
"فيتش" تتوقع خفض المركزي الفائدة 1% بآخر اجتماعين بـ2025.. و10.25% في 2026
فيديوهات وصور.. مشاهد مرعبة ومجازر الدعم السريع في الفاشر
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات الثلاثاء
وسط الأنقاض مرتديًا عباءة سوداء.. إسرائيل تنشر فيديو جديد لـ يحيى السنوار
بعد سرقة 183 مليون كلمة مرور.. تحذير عاجل لمستخدمي Gmail