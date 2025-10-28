كاتس: قواتنا ستظل في مخيمات جنين وطولكرم بالضفة

وكالات

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، من أن أي محاولة من منظمات وصفها بـ"الإرهابية" لإعادة بناء بنيتها التحتية في الضفة الغربية، ستُقابل برد قاس.

وقال كاتس، في منشور عبر حسابه بمنصة "إكس": "أوعزت للجيش باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للقضاء على التهديدات الإرهابية في الضفة"، وفق وصفه.

وأضاف كاتس، أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في مخيمات في جنين وطولكرم ونور الشمس في الضفة الغربية، زاعمًا أنها ستكون مهمتها منع الهجمات.

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: "سيتم التعامل مع كل من يساعد الإرهاب ويؤوي ويساعد الإرهابيين وفقًا لنموذج مخيم جنين"، بحسب قوله.

وفي الآونة الأخيرة، صعد الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، إذ شنت قواته حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة، طالت عددًا من الشبان، تزامنا مع تصاعد التوترات في القدس والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى.

https://x.com/Israel_katz/status/1983058502978249022