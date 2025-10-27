مكتب نتنياهو: قواتنا تسلمت عبر الصليب الأحمر جثمان أسير جديد

وكالات

قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن قوات الاحتلال داخل قطاع غزة تسلمت عبر الصليب الأحمر جثمان أحد الأسرى الإسرائيليين الجدد.



وأضاف مكتب نتنياهو، أنه سيتم نقل الجثمان إلى معهد الطب العدلي لتشخيصها وتحديد هويتها.



وفي وقت سابق، أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أنها ستسلم جثمان أحد الأسرى الإسرائيليين في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت غزة.



وقالت القسام في بيان لها اليوم الإثنين: "سنسلم عند الساعة 9 مساء بتوقيت غزة جثة أحد أسرى الاحتلال تم استخراجها اليوم في قطاع غزة".