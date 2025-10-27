إعلان

مكتب نتنياهو: قواتنا تسلمت عبر الصليب الأحمر جثمان أسير جديد

كتب : مصراوي

11:48 م 27/10/2025

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن قوات الاحتلال داخل قطاع غزة تسلمت عبر الصليب الأحمر جثمان أحد الأسرى الإسرائيليين الجدد.


وأضاف مكتب نتنياهو، أنه سيتم نقل الجثمان إلى معهد الطب العدلي لتشخيصها وتحديد هويتها.


وفي وقت سابق، أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أنها ستسلم جثمان أحد الأسرى الإسرائيليين في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت غزة.


وقالت القسام في بيان لها اليوم الإثنين: "سنسلم عند الساعة 9 مساء بتوقيت غزة جثة أحد أسرى الاحتلال تم استخراجها اليوم في قطاع غزة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوات الاحتلال الصليب الأحمر قطاع غزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

آثار الحكيم توجه رسالة مؤثرة إلى محمد سلام والرئيس السيسي عبر "مصراوي" بعد احتفالية "وطن السلام"
هزة أرضية بقوة 5.8 ريختر شمال مطروح.. وبيان عاجل من البحوث الفلكية
- "رجلها كانت مكسورة وسيناريو الابتزاز".. مفاجآت جديدة في جريمة فيصل المرعبة