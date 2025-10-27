إعلان

القسام تعلن تسليم جثمان أسير جديد بعد استخراجه من غزة

كتب : مصراوي

08:37 م 27/10/2025

تسليم جثث أسرى إسرائيليين

وكالات

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، تسليم جثمان أحد الأسرى الإسرائيليين في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان لها اليوم الإثنين: "سنسلم عند الساعة 9 مساء بتوقيت غزة جثة أحد أسرى الاحتلال تم استخراجها اليوم في قطاع غزة".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن هناك استعدادات في إسرائيل لإمكانية تسلم جثمان أحد الأسرى هذه الليلة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي، أن هناك استعدادات لتسلم جثمان أحد الأسرى الليلة

وقال مراسل قناة الجزيرة، أن المسيرات الإسرائيلية ألقت قنبلتين قرب موقع عملية البحث عن رفات الأسرى الإسرائيليين بعد انتهاء البحث.

كتائب القسام تسليم جثمان أسير غزة

