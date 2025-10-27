أبو الغيط: مصر وافقت على إنهاء حرب أكتوبر بضمانات أمريكية وسوفيتية

قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن هناك تفاصيل كثيرة عن المواجهة المسلحة في حرب أكتوبر 1973 لم تُكشف حتى الآن، وإن كل فرع من أفرع القوات المسلحة لديه قصة وبطولة لم تروى بعد.

وأضاف أبو الغيط، خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض القوى الأيديولوجية منذ 1973 و1974 لها مواقف وتوجهات تجعلها تروج أكاذيب عن نصر أكتوبر.

وأوضح السفير، أن مصر وافقت على وقف إطلاق النار في حرب أكتوبر بعد ضمانات من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة.

وذكر أن إسرائيل تروج وتدعم الروايات الكاذبة عن نصر أكتوبر وتنمي هذه الشائعات. وكشفت أبو الغيط، عن دور أشرف مروان في حرب أكتوبر.

وأشار أبو الغيط، إلى أن أحمد ماهر، وزير الخارجية الأسبق، كان مسئولًا عن صياغة كل الرسائل المتبادلة بين الرئيس الراحل أنور السادات ونظيره الأمريكي ريتشارد نيكسون؛ إذ كان يجيد التحدث والكتابة بالإنجليزية والفرنسية بطلاقة.