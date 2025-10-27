الحية: نرفض فصل غزة عن الضفة الغربية

وكالات

شدد رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، خليل الحية، على رفض الحركة فصل غزة عن الضفة الغربية.

وقال الحية، في تصريحات اليوم الاثنين: "نؤكد أن غزة والضفة الغربية هي وحدة وطنية واحدة، ولا نقبل فصل غزة عن الضفة الغربية، والأصل أن تنتهي مدة اللجنة الإدارية إما بانتخابات فلسطينية أو بتشكيل حكومة فلسطينية موافق عليها".

وأضاف: "قضية الأسرى قضية وطنية بامتياز، وكنا نسعى ونأمل أن تنتهي معاناة الأسرى جميعًا وأن يخرجوا في هذه الصفقة، لكن الظروف حالت دون ذلك، لكن قضية الأسرى وتحريرهم ستبقى على طاولة بحث القيادات الفلسطينية".