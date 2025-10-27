إعلان

تنفيذ حكم الإعدام بحق سعودي ارتكب جرائم إرهابية

كتب : مصراوي

12:16 م 27/10/2025

وزارة الداخلية السعودية

الرياض- ( د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق مواطِن لارتكابه جرائم إرهابية في المنطقة الشرقية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إن " جمال بن عبدالله بن محمد آل مبارك، سعودي الجنسية، أقدم على ارتكاب جرائم إرهابية تمثلت بإطلاق النار على رجال الأمن والمركبات الأمنية، والمشاركة في جرائم الخطف والقتل والتستر على منفذيها، وحيازة ونقل وتهريب الأسلحة والمتفجرات لأغراض إرهابية، وانضمامه إلى تنظيم إرهابي خارجي يستهدف الإضرار بأمن وسلامة المملكة".

ووفق البيان، "أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حُكمٌ يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا".

ويرتفع بذلك عدد الذين تم إعدامهم منذ بداية العام الحالي إلى 279 شخصا، بينهم أربعة نساء.

