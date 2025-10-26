إسرائيل تسمح للصليب الأحمر والفريق المصري بتجاوز الخط الأصفر بغزة

وكالات

قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وافق على دخول فريق فني مصري للمساعدة في العثور على رفات الأسرى الإسرائيليين.

وأكد مينسر خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية سمحت للصليب الأحمر والفريق المصري بتجاوز الخط الأصفر داخل قطاع غزة للبحث عن رفات الأسرى.

وأشار متحدث باسم الحكومة الإٍسرائيلية، إلى أن إٍسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على قطاع غزة.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن نتنياهو، قوله إن إسرائيل دولة "مستقلة وقراراتنا الأمنية بيدنا، وأيّ قوات دولية ستُنشر (في قطاع غزة) ستكون بموافقنا فقط".

وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، بأنه من المرجح أن يتم استبعاد تركيا من قوة الاستقرار الدولية المكونة من 5000 جندي والتي من المقرر تشكيلها داخل غزة، وذلك بعدما أوضحت إسرائيل أنها لا تريد مشاركة قوات تركية.

وستُكلَّف هذه القوة بنزع سلاح حماس وتأمين حكومة فلسطينية انتقالية، لا يزال تشكيلها محلَّ خلاف. وقد استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أيَّ تدخل للسلطة الفلسطينية في غزة بعد الحرب، مع أن الفصائل الفلسطينية الرئيسية اتفقت يوم الجمعة على أن تتولى لجنة مستقلة من التكنوقراط إدارة القطاع.