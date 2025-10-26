غزة - (د ب أ)

قال رئيس بلدية غزة يحيى السراج اليوم الأحد، إن استمرار منع دخول الآليات والمعدات اللازمة للعمل البلدي يعرقل جهود البلديات في قطاع غزة، مشيرا إلى أن القطاع يعاني من نقص حاد في الموارد والمعدات الأساسية.

وأوضح السراج، في بيان صحفي اليوم تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، أن بلدية غزة بحاجة إلى نحو 250 آلية بشكل عاجل لتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للسكان، الذين يواجهون ظروفا إنسانية ومعيشية بالغة الصعوبة منذ أشهر.

وأضاف السراج أن البلدية تحتاج أيضا إلى 1000 طن من الأسمنت لإعادة تأهيل الآبار وصيانة شبكات المياه المتضررة.

وأكد السراج أن العمل البلدي مستمر رغم محدودية الإمكانات، مشيرا إلى أن الفرق الميدانية تعمل بقدرات جزئية لتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه والنظافة العامة.

وشدد السراج على أن دخول المعدات فور السماح بها سيسمح باستئناف العمل على مدار الساعة لمعالجة الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية.

وفي سياق ذلك، تعاني بلديات قطاع غزة من شلل شبه كامل في تقديم الخدمات الأساسية منذ اندلاع الحرب الأخيرة، بسبب الدمار الواسع الذي طال شبكات المياه والصرف الصحي والطرق، إلى جانب نقص الوقود وقطع الغيار.

وتقول الأمم المتحدة إن آلاف الأطنان من النفايات تراكمت في شوارع القطاع، مما سمح بانتشار الأوبئة والأمراض، بينما تحذر من أن البنية التحتية المدنية في غزة على وشك الانهيار الكامل في ظل الحصار المستمر وصعوبة إدخال المساعدات والمعدات اللازمة لإعادة الإعمار.