بعد التوصل لاتفاق.. ترامب: سنوقع اتفاقيات تجارية مع كمبوديا وتايلاند

رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، إن الولايات المتحدة ستوقع قريبا اتفاقيات تجارية مع كمبوديا وماليزيا، بالإضافة إلى اتفاقية معادن مهمة مع تايلاند.

اتفقت الولايات المتحدة وتايلاند على الخطوط العريضة لاتفاقية تجارية تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق وتعزيز سلاسل التوريد وتعميق التعاون الاقتصادي، بحسب بيان مشترك أصدره البيت الأبيض الأحد.

وبموجب هذا الإطار، ستزيل تايلاند التعريفات الجمركية على 99% من السلع الأميركية، في حين ستحتفظ الولايات المتحدة بـ19% من "التعريفات الجمركية المتبادلة" وتمنح إمكانية الوصول بدون تعريفات جمركية لمنتجات تايلاندية مختارة.

وجاء في البيان المشترك أن البلدين ملتزمان بمعالجة الحواجز غير الجمركية، والالتزام بقوانين العمل، والحفاظ على المعايير البيئية العالية، وتوسيع التعاون في التجارة الرقمية والملكية الفكرية.

ووافقت تايلاند أيضًا على شراء ما يقدر بنحو 2.6 مليار دولار من السلع الزراعية الأميركية سنويًا، ومنتجات الطاقة بقيمة 5.4 مليار دولار، و80 طائرة أميركية بقيمة 18.8 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي في الأسابيع المقبلة، بحسب البيت الأبيض.

قال رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول إن الولايات المتحدة وتايلاند تهدفان إلى التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول نهاية العام، مضيفًا: "سنوقع أيضًا (مذكرة تفاهم) بين حكومتينا بشأن التعاون في المعادن الحيوية، الأمر الذي سيعزز بشكل أكبر سلاسل التوريد المرنة والمستدامة لسنوات قادمة."