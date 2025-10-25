إعلان

كامالا هاريس تترك الباب مفتوحا أمام الترشح لانتخابات 2028

كتب : مصراوي

11:25 م 25/10/2025

نائبة الرئيس الأمريكي السابقة كامالا هاريس

واشنطن - (أ ب)

لم تستبعد نائبة الرئيس الأمريكي السابقة كامالا هاريس الترشح للرئاسة في انتخابات 2028.
وقالت في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تم نشرها اليوم السبت إنها تتوقع أن تتولى رئاسة البلاد امرأة في السنوات المقبلة، و "يُحتمل" أن تكون هي، موضحًا: "لم أنته بعد".


وأشارت نائبة الرئيس السابقة إلى أنها لم تقرر ما إذا كانت ستترشح في انتخابات 2028. لكنها رفضت التلميح إلى أن حظوظها غير مواتية.


وأضافت: "لقد عشت طوال حياتي في العمل العام ،ولم ألتفت إلى استطلاعات الرأي".

نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس الترشح لانتخابات 2028 الإذاعة البريطانية

فيديو قد يعجبك:



