كامالا هاريس تترك الباب مفتوحا أمام الترشح لانتخابات 2028

واشنطن - (أ ب)

لم تستبعد نائبة الرئيس الأمريكي السابقة كامالا هاريس الترشح للرئاسة في انتخابات 2028.

وقالت في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تم نشرها اليوم السبت إنها تتوقع أن تتولى رئاسة البلاد امرأة في السنوات المقبلة، و "يُحتمل" أن تكون هي، موضحًا: "لم أنته بعد".



وأشارت نائبة الرئيس السابقة إلى أنها لم تقرر ما إذا كانت ستترشح في انتخابات 2028. لكنها رفضت التلميح إلى أن حظوظها غير مواتية.



وأضافت: "لقد عشت طوال حياتي في العمل العام ،ولم ألتفت إلى استطلاعات الرأي".