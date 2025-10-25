إعلان

سموتريتش: ترامب سيغير رأيه في مسألة ضم الضفة الغربية عندما يدرك أهمية ذلك لنا

كتب : محمد جعفر

10:40 م 25/10/2025

بتسلئيل سموتريتش

قال بتسئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي، إن على القادة توضيح رغبة الشعب في فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وقَطع الطريق أمام فكرة الدولة الفلسطينية الخطيرة، على حد تعبيره.

وأضاف سموتريتش في تصريحات صحفية، أن رئيس الحكومة امتنع، للأسف، عن مناقشة قضية فرض السيادة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما فعل بشأن ملف المخطوفين، معبّراً عن أسفه لهذا التراجع.

وتابع الوزير أن ترامب تراجع عن تأييد فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة مقابل السعي إلى تحقيق اتفاق في غزة مع دول عربية، وربما توسيع ما أطلق عليه اتفاقيات أبراهام.

ووصف سموتريتش موقف الرئيس الأمريكي بأنه يجهل أهمية فرض السيادة بالنسبة لشعبنا، مشدداً على أن دعم الشعب الإسرائيلي يعني، في نظره، دعم سيادة إسرائيل على الضفة ومنع تقسيم الأرض، مشيرًا إلى أن ترامب سيغير رأيه في مسألة ضم الضفة الغربية عندما يدرك أهمية ذلك لوجودنا وهويتنا.

وختم بالقول إنه لا شك لديّ أنه إذا خرجت الجماهير المؤيدة لفرض السيادة إلى الشوارع وطالبت بفرضها فسوف يحصل ذلك لا محالة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن ضم الضفة الغربية لن يحدث، مشيرًا إلى أنه وعد الدول العربية بعدم السماح بذلك، مشددًا على أن إسرائيل ستفقد كل الدعم الأمريكي إذا أقدمت على خطوة ضم الضفة، مؤكدًا أن موقفه من هذه القضية "واضح وغير قابل للتأويل".

فيديو قد يعجبك:



