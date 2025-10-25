تبرعات "صديق" ترامب لدفع رواتب الجيش الأمريكي تثير جدلًا حول هويته

مصراوي

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن "صديقه" الذي قدّم تبرعات تبلغ 130 مليون دولار لتعويض النقص في رواتب الجيش الأمريكي في فترة الإغلاق الحكومي، تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ترامب : صديق لا يريد ان يفصح عن هويته ارسل ١٣٠ مليون دولار تبرعا منه لدفع رواتب العسكريين في الجيش الامريكى فهو يعشق الجيش وهذا لطيف منه. https://t.co/PAymWAkl2v — فيها حاجة حلوة (@nagwaegypt1234) October 24, 2025

وتساءل النشطاء عن شخصية "الصديق"، بينما أكدت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون"، الجمعة، أن إدارة ترامب تعتزم توجيه تبرع بقيمة 130 مليون دولار ممن وصفته بأنه "حليف مجهول" للرئيس الأمريكي.

قالت وزارة الحرب الأمريكية إنها ستستخدم تبرعا مجهولا بقيمة 130 مليون دولار من "صديق" لدونالد ترامب لدفع رواتب العسكريين خلال إغلاق الحكومة. pic.twitter.com/CDhb3yM0kJ — الأحداث العالمية (@A7DATH_M) October 25, 2025

وتشكّل هذه الخطوة انحرافا ملحوظا عن الإجراءات الحكومية لتمويل الجيش الأمريكي، والتي تعتمد عادة على أموال عامة التي يخصصها الكونجرس.

- أمس ترامب أعلن على أن أحد أصدقائه التجار دق عليه و تبرع بـ 130 مليون دولار لدفع رواتب الجيش خلال الإغلاق !



• ترامب ما ذكر اسم الشخص و اليوم البنتاغون أكد تصريح ترامب دون ذكر اسم المتبرع !



• تم سؤال البيت الأبيض عن هوية المتبرع و قال كلموا البنتاغون ، كلموا البنتاغون و قال… pic.twitter.com/CbYXDdYQe9 — The President (@0President) October 24, 2025

وأحالت متحدثة باسم البيت الأبيض، الإجابة على أسئلة طُرحت حول هوية المتبرع وما إذا كانت تربطه أي صلو بكيانات أجنبية، إلى البنتاجون ووزارة الخزانة الأمريكية، قبل أن يُحيل البنتاجون تلك الأسئلة إلى البيت الأبيض مجددا. في حين لم ترد وزارة الخزانة على طلبات التعليق، وفق شبكة "سي إن إن".