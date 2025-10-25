إعلان

تبرعات "صديق" ترامب لدفع رواتب الجيش الأمريكي تثير جدلًا حول هويته

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

مصراوي

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن "صديقه" الذي قدّم تبرعات تبلغ 130 مليون دولار لتعويض النقص في رواتب الجيش الأمريكي في فترة الإغلاق الحكومي، تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتساءل النشطاء عن شخصية "الصديق"، بينما أكدت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون"، الجمعة، أن إدارة ترامب تعتزم توجيه تبرع بقيمة 130 مليون دولار ممن وصفته بأنه "حليف مجهول" للرئيس الأمريكي.

وتشكّل هذه الخطوة انحرافا ملحوظا عن الإجراءات الحكومية لتمويل الجيش الأمريكي، والتي تعتمد عادة على أموال عامة التي يخصصها الكونجرس.

وأحالت متحدثة باسم البيت الأبيض، الإجابة على أسئلة طُرحت حول هوية المتبرع وما إذا كانت تربطه أي صلو بكيانات أجنبية، إلى البنتاجون ووزارة الخزانة الأمريكية، قبل أن يُحيل البنتاجون تلك الأسئلة إلى البيت الأبيض مجددا. في حين لم ترد وزارة الخزانة على طلبات التعليق، وفق شبكة "سي إن إن".

