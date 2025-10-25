هيئة البث: واشنطن تتحكم في قرارات الجيش بغزة وتقيّد تحركاته الميدانية

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدير فعليًا نشاط الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة، مشيرةً إلى أن أي عملية عسكرية لا يمكن تنفيذها دون الحصول على موافقة أمريكية مسبقة.

ونقلت القناة عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن الجيش يعيش حالة من الجمود، إذ باتت "أيدينا مكبّلة" على حدّ تعبيرها، في ظل مماطلة حركة حماس وعدم تسليمها جثامين الأسرى الإسرائيليين.

وفي سياق متصل، ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأخير أكد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على الالتزام المشترك باستعادة جثامين الأسرى ونزع سلاح حركة حماس، في إشارة إلى استمرار التنسيق الوثيق بين تل أبيب وواشنطن بشأن التطورات الميدانية في القطاع.