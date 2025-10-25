إعلان

فلسطين توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية

كتب : مصراوي

12:59 م 25/10/2025

علم فلسطين

رام الله /هانوي ( د ب أ)

وقّعت دولة فلسطين، اليوم السبت، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وذلك خلال الحفل الرسمي الذي استضافته العاصمة الفيتنامية هانوي، بحضور رئيس فيتنام الاشتراكية لوونج كوونج، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وعدد كبير من رؤساء الوفود، وممثلي الدول، والمنظمات الدولية.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم السبت، وقّع عن دولة فلسطين السفير رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، بتفويض من الرئيس محمود عباس، تأكيدًا على التزام فلسطين العميق بدعم الجهود الدولية الرامية إلى بناء فضاء رقمي آمن وإنساني.

وأعرب سفير دولة فلسطين لدى فيتنام الاشتراكية، سعدي الطميزي، أن اتفاقية هانوي تمثل "ميثاقًا أمميًا جديدًا لترسيخ قيم العدالة والمسؤولية والتعاون المشترك في عالمنا الرقمي"، مشددًا على أن دولة فلسطين ستواصل دعمها لكل المبادرات الدولية الهادفة إلى حماية الإنسان، وتعزيز الأمن، والسلام، والتنمية، في العصر الرقمي.

فلسطين رام الله مكافحة الجرائم الإلكترونية الأمم المتحدة

