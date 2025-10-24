إعلان

السودان: وزير الخارجية يزور واشنطن بدعوة رسمية من الحكومة الأمريكية

كتب : مصراوي

06:49 م 24/10/2025

السفير محي الدين سالم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أن وزير الخارجية محي الدين سالم يقوم بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة بدعوة من الحكومة الأمريكية.

وقالت الخارجية السودانية، اليوم الجمعة، إن زيارة سالم إلى واشنطن ستناقش فرص إعادة بناء العلاقات على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، كما تهدف إلى مواصلة الحوار حول دعم السلام في السودان.

وفي سياق منفصل، دعا رئيس وزراء السودان، كامل إدريس، الشعب إلى الوحدة والتضامن وتجاوز الخلافات من أجل مصلحة الوطن وصولا إلى التعافي والتنمية والازدهار.

وتستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن سلسلة اجتماعات غير مباشرة، ترعاها وزارة الخارجية الأمريكية، بين ممثلين عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في يومي 23 و24 أكتوبر الحالي، وفق ما أفادت صحيفة "الشرق الأوسط".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية السودانية رئيس وزراء السودان الجيش السوداني وزارة الخارجية الأمريكية السودان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بين صعود وهبوط.. أسعار الذهب تخسر نحو 220 جنيها خلال أسبوع
متحدث باسم الخارجية الألمانية يكشف لمصراوي موقف برلين من مفاوضات سد النهضة