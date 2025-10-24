السودان: وزير الخارجية يزور واشنطن بدعوة رسمية من الحكومة الأمريكية

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أن وزير الخارجية محي الدين سالم يقوم بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة بدعوة من الحكومة الأمريكية.

وقالت الخارجية السودانية، اليوم الجمعة، إن زيارة سالم إلى واشنطن ستناقش فرص إعادة بناء العلاقات على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، كما تهدف إلى مواصلة الحوار حول دعم السلام في السودان.

وفي سياق منفصل، دعا رئيس وزراء السودان، كامل إدريس، الشعب إلى الوحدة والتضامن وتجاوز الخلافات من أجل مصلحة الوطن وصولا إلى التعافي والتنمية والازدهار.

وتستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن سلسلة اجتماعات غير مباشرة، ترعاها وزارة الخارجية الأمريكية، بين ممثلين عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في يومي 23 و24 أكتوبر الحالي، وفق ما أفادت صحيفة "الشرق الأوسط".