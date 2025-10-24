إعلان

الدفاع الروسية: إسقاط 111 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

كتب : مصراوي

10:47 ص 24/10/2025

إسقاط طائرة مسيرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، 111 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 111 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق عدة مناطق"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأوضح البيان "أُسقطت 34 طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف، و25 فوق مقاطعة بريانسك، و11 فوق مقاطعة كالوجا، و10 فوق مقاطعة نوفجورود، و7 فوق كل من مقاطعة بيلجورود والقرم، و5 فوق مقاطعة تولا، و4 فوق إقليم كراسنودار، وطائرتان دون طيار فوق كل من مقاطعتي فولجوجراد وأوريول، وطائرة دون طيار واحدة فوق كل من مقاطعتي ليبيتسك وتفير ومنطقة موسكو وبحر آزوف".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرات مسيرة قوات الدفاع الجوي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| تراجع سعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات الجمعة
اعترافات جديدة في تحقيقات "جريمة المنشار": أبويا مالوش ذنب وده اللي حصل