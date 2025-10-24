الدفاع الروسية: إسقاط 111 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، 111 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 111 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق عدة مناطق"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأوضح البيان "أُسقطت 34 طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف، و25 فوق مقاطعة بريانسك، و11 فوق مقاطعة كالوجا، و10 فوق مقاطعة نوفجورود، و7 فوق كل من مقاطعة بيلجورود والقرم، و5 فوق مقاطعة تولا، و4 فوق إقليم كراسنودار، وطائرتان دون طيار فوق كل من مقاطعتي فولجوجراد وأوريول، وطائرة دون طيار واحدة فوق كل من مقاطعتي ليبيتسك وتفير ومنطقة موسكو وبحر آزوف".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.