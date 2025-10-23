إعلان

بلوجر إسرائيلي يتناول "الآيس كريم" في شوارع سوريا.. فيديو

كتب : مصراوي

05:53 م 23/10/2025

البلوجر الإسرائيلي آفي جولد

وكالات

نشر البلوجر الإسرائيلي الشهير آفي جولد، فيديو له عبر منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك" وهو يتناول الآيس كريم في شوارع سوريا.

وخلال الفيديو الذي تم حذفه لاحقًا من على صفحته، قال جولد:"يجب أن أريكم كيف تبدو سوريا في عام 2025 سأقلب الكاميرا الآن لتطلّعوا بأنفسكم".

وظهر جولد في الفيديو الذي تم تداوله بشكل كبير، رفقة مجموعة من الأشخاص ربما يكونوا اصدقائه من الطائفة اليهودية بسوريا وهم يتناولون البوظة في قلب دمشق.

دمشق الطائفة اليهودية بسوريا سوريا الآيس كريم آفي جولد

