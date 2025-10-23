فرنسا تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق بشار الأسد

وكالات

أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية الهجمات الكيميائية التي استهدفت مناطق سورية عام 2013، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قضائي، اليوم الخميس.

ووقّع قضاة التحقيق في باريس المذكرة في 29 يوليو الماضي، أي بعد أيام من إلغاء القضاء الفرنسي مذكرة سابقة في القضية نفسها. وجاء القرار الجديد بعد أن طلبت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب، المعنية بالجرائم ضد الإنسانية، إصدار مذكرة جديدة بحق الأسد.

وكانت محكمة النقض الفرنسية قد ألغت في 25 يوليو مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في نوفمبر 2023، بسبب "الحصانة المطلقة" التي يتمتع بها رئيس الدولة أثناء ممارسته مهامه، إذ كان الأسد لا يزال في الحكم آنذاك. غير أن المحكمة أوضحت أنه يمكن إصدار مذكرات جديدة بعد إطاحة الأسد في 8 ديسمبر 2024.

وتتعلق المذكرة الأخيرة بالهجمات الكيميائية التي نفذها النظام السوري في 5 أغسطس 2013 في عدرا ودوما، وأسفرت عن إصابة نحو 450 شخصًا، إضافة إلى هجوم الغوطة الشرقية في 21 أغسطس من العام نفسه، الذي أودى بحياة أكثر من ألف مدني بغاز السارين، بحسب تقارير الاستخبارات الأميركية.

وتضاف هذه المذكرة إلى مذكرتين سابقتين أصدرهما القضاء الفرنسي بحق الأسد، الذي يعيش حاليًا في روسيا.

المذكرة الأولى صدرت في 20 يناير 2025 بتهمة التواطؤ في جريمة حرب تتعلق بقصف منطقة سكنية مدنية في درعا عام 2017.

والثانية في 19 أغسطس بالتهمة نفسها إلى جانب جرائم ضد الإنسانية، على خلفية قصف مركز صحفي في مدينة حمص عام 2012، ما أسفر عن مقتل المراسلة الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك.