الجيش الأمريكي: استهداف سفينة لتهريب المخدرات في المحيط الهادئ- فيديو

كتب : مصراوي

09:15 م 22/10/2025

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث

مصراوي

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، الأربعاء، إن الجيش الأمريكي استهدف سفينة أخرى يشتبه في أنها تنقل مخدرات في شرق المحيط الهادئ.

وتعد هذه الضربة الثامنة التي ينفذها الجيش الأمريكي لاستهداف قوارب يشتبه في أنها تنقل مخدرات، غير أن الضربات السبع السابقة وقعت في منطقة البحر الكاريبي.

وأوضح هيجسيث: "بتوجيه من الرئيس ترامب، نفذت وزراة الحرب الأمريكي يوم أمس ضربة قاتلة استهدفت سفينة تشغلها منظمة مصنفة إرهابية وتمارس الاتجار بالمخدرات في شرق المحيط الهادئ".

وأشار هيجسيث، إلى أن "السفينة كانت معروفة لدى الاستخبارات الأمريكية بتورطها في تهريب المخدرات، كما كانت تسلك مسارا معروفا لتهريب المخدرات وتحملها".

وأكد وزير الحرب الأمريكي، مقتل شخصين كانا على متن القارب فيما لم يُصب أي من القوات الأمريكية بأذى خلال الضربة.

