الجيش الأمريكي: استهداف سفينة لتهريب المخدرات في المحيط الهادئ- فيديو

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، الأربعاء، إن الجيش الأمريكي استهدف سفينة أخرى يشتبه في أنها تنقل مخدرات في شرق المحيط الهادئ.

وتعد هذه الضربة الثامنة التي ينفذها الجيش الأمريكي لاستهداف قوارب يشتبه في أنها تنقل مخدرات، غير أن الضربات السبع السابقة وقعت في منطقة البحر الكاريبي.

وأوضح هيجسيث: "بتوجيه من الرئيس ترامب، نفذت وزراة الحرب الأمريكي يوم أمس ضربة قاتلة استهدفت سفينة تشغلها منظمة مصنفة إرهابية وتمارس الاتجار بالمخدرات في شرق المحيط الهادئ".

وأشار هيجسيث، إلى أن "السفينة كانت معروفة لدى الاستخبارات الأمريكية بتورطها في تهريب المخدرات، كما كانت تسلك مسارا معروفا لتهريب المخدرات وتحملها".

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War conducted a lethal kinetic strike on a vessel being operated by a Designated Terrorist Organization and conducting narco-trafficking in the Eastern Pacific.



The vessel was known by our intelligence to be… pic.twitter.com/BayDhUZ4Ac — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 22, 2025

وأكد وزير الحرب الأمريكي، مقتل شخصين كانا على متن القارب فيما لم يُصب أي من القوات الأمريكية بأذى خلال الضربة.