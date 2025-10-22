إعلان

السويد تعلن تصدير طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا

كتب : مصراوي

08:49 م 22/10/2025

رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون

وكالات

أعلنت دولة السويد اليوم الأربعاء، تصدير ما يصل إلى 150 من طائراتها المقاتلة من طراز جريبن المصنعة محليا إلى أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون، إن ستوكهولم وقعت خطاب نوايا لتصدير ما يصل إلى 150 من طائراتها المقاتلة من طراز جريبن المصنعة محليا إلى أوكرانيا، وذلك بعد اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

والتقى الزعيمان لإجراء محادثات في لينشوبينج بجنوب السويد وزارا أيضا شركة ساب، وهي الشركة المصنعة للمقاتلة (جاس 39 جريبن) وطائرة المراقبة (جلوبال آي) وأنظمة الصواريخ وأسلحة المشاة المضادة للدبابات ومعدات أخرى.

السويد أوكرانيا رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون السويد تعلن تصدير طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا زيلينسكي

