السويد تعلن تصدير طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا

وكالات

أعلنت دولة السويد اليوم الأربعاء، تصدير ما يصل إلى 150 من طائراتها المقاتلة من طراز جريبن المصنعة محليا إلى أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون، إن ستوكهولم وقعت خطاب نوايا لتصدير ما يصل إلى 150 من طائراتها المقاتلة من طراز جريبن المصنعة محليا إلى أوكرانيا، وذلك بعد اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

والتقى الزعيمان لإجراء محادثات في لينشوبينج بجنوب السويد وزارا أيضا شركة ساب، وهي الشركة المصنعة للمقاتلة (جاس 39 جريبن) وطائرة المراقبة (جلوبال آي) وأنظمة الصواريخ وأسلحة المشاة المضادة للدبابات ومعدات أخرى.